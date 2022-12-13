Альпаку Шарлотку из Ленинградского зоопарка нарядили в праздничный костюм

Подопечные Ленинградского зоопарка тоже празднуют Масленицу. Альпаку Шарлотку нарядили в праздничный костюм. Фото животного опубликовали в группе зверинца.
Недоуздок для альпаки сделали своими руками сотрудники зоопарка. Такой наряд надевают на альпак, чтобы вывести на прогулку.
Недоуздок на альпак надевается чтобы вывести на прогулку: так мы можем быть уверены в том, что животное будет в безопасности. А сегодня, в первый день длинных выходных, прогулка тоже особенная!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Увидеть животное можно 26 февраля с 14:30 до 15:30. Шарлотка будет гулять возле вольеров выдр и оленей.
В соцсетях пользователи оценили праздничный костюм альпаки. Они поблагодарили работников зоопарка за инициативу.
Прекрасное животное и так нарядно украшено.
Наталия Черкнунова, комментатор
Шарлотка - красавица! Видно, недоуздок новый ей очень нравится. Позирует в нём, как профессиональная фотомодель. Наслаждается прогулкой. Спасибо за замечательные фотографии.
Татьяна Мамзякова, комментатор
Ранее на Piter.tv: на улице Ольги Берггольц собаки напали на человека.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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