Альпаку Шарлотку из Ленинградского зоопарка нарядили в праздничный костюм

Увидеть животное можно 26 февраля с 14:30 до 15:30.

Подопечные Ленинградского зоопарка тоже празднуют Масленицу. Альпаку Шарлотку нарядили в праздничный костюм. Фото животного опубликовали в группе зверинца.

Недоуздок для альпаки сделали своими руками сотрудники зоопарка. Такой наряд надевают на альпак, чтобы вывести на прогулку.

Недоуздок на альпак надевается чтобы вывести на прогулку: так мы можем быть уверены в том, что животное будет в безопасности. А сегодня, в первый день длинных выходных, прогулка тоже особенная! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Увидеть животное можно 26 февраля с 14:30 до 15:30. Шарлотка будет гулять возле вольеров выдр и оленей.

В соцсетях пользователи оценили праздничный костюм альпаки. Они поблагодарили работников зоопарка за инициативу.

Прекрасное животное и так нарядно украшено. Наталия Черкнунова, комментатор

Шарлотка - красавица! Видно, недоуздок новый ей очень нравится. Позирует в нём, как профессиональная фотомодель. Наслаждается прогулкой. Спасибо за замечательные фотографии. Татьяна Мамзякова, комментатор

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Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк