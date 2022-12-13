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На улице Ольги Берггольц собаки напали на человека
Сегодня, 11:04
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На улице Ольги Берггольц собаки напали на человека

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Пьяный горожанин попал в больницу.

В Невском районе бездомные собаки покусали выпившего горожанина. По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Ольги Берггольц накануне, 22 февраля.

Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали раны ног, ягодиц и носа. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Возможно, выпивший горожанин сам приставал  к животным. Собаки не любят пьяных людей.

Ранее на Piter.tv: зоозащитница рассказала, что делать жителям Мурино, чтобы защитить животных от догхантера.

Фото: Piter.tv

Теги: животные, скорая, собаки напали на человека, собаки покусали мужчину, улица ольги берггольц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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