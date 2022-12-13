На улице Ольги Берггольц собаки напали на человека

В Невском районе бездомные собаки покусали выпившего горожанина. По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Ольги Берггольц накануне, 22 февраля.
Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали раны ног, ягодиц и носа. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.
Возможно, выпивший горожанин сам приставал к животным. Собаки не любят пьяных людей.
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Фото: Piter.tv
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