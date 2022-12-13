Зоозащитница рассказала, что делать жителям Мурино, чтобы защитить животных от догхантера

В Ленобласти злоумышленник разбрасывает мясо и колбасу с гвоздями. Такие лакомства смертельно опасны для кошек и собак.

Волонтер зоозащитного проекта "Всякое дыхание" Людмила Платонова рассказала Piter.tv, как жителям Мурино обезопасить животных от живодера, который разбрасывает в Мурино колбасу и мясо с гвоздями. Опасные угощения часто замечают на улице Шоссе в Лаврики, 83. Очевидцы рассказали, что злоумышленник уже несколько раз оставлял там "подарки".

Зоозащитница порекомендовала владельцам животных внимательно осматривать территорию, где они собираются выгуливать питомцев. Кроме того, необходимо развесить объявления, в котором будет два обращения. Первое должно предупреждать владельцев собак об опасности, второе – для самого живодера. Вариант объявления для догхантера зоозащитница тоже составила.

Внимание Владельцам животных! Здесь раскидывают еду с гвоздями! Злоумышленнику! Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Совершение преступления по этому Закону влечет наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Людмила Платонова отметила, что жителям Мурино нужно обязательно обратиться в полицию и написать заявление. Правоохранители быстрее решат проблему, если местные жители найдут доказательства причастности живодера к распространению опасных лакомств.

Будет хорошо, если местные жители сфотографируют злоумышленника на месте. Нужно снять происходящее на камеру или сделать фото. Людмила Платонова, волонтер зоозащитного проекта "Всякое дыхание"

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Фото: Pxhere