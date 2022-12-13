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Стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Невском районе
Сегодня, 13:31
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Стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Невском районе

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Пострадавшая попала в больницу. Она получила травму губы. 

В пятницу, 17 февраля, в Невском районе пес покусал 9-летнюю девочку. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Вечером во время прогулки школьница заметила бездомную собаку. Девочка призналась, что сама потянулась к ней, чтобы покормить. Животное испугалось и покусало ребенка за лицо. 

Пострадавшая попала в больницу. Она получила травму губы. 

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на улице Коллонтай  девятиклассница попала под машину.

Фото: Pxhere

Теги: животные, злая собака, нападение собаки на ребенка, полиция, собака покусала девочку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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