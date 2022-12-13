Стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Невском районе

В пятницу, 17 февраля, в Невском районе пес покусал 9-летнюю девочку. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Вечером во время прогулки школьница заметила бездомную собаку. Девочка призналась, что сама потянулась к ней, чтобы покормить. Животное испугалось и покусало ребенка за лицо.
Пострадавшая попала в больницу. Она получила травму губы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на улице Коллонтай девятиклассница попала под машину.
Фото: Pxhere
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