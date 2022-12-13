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На улице Коллонтай девятиклассница попала под машину
Сегодня, 13:19
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На улице Коллонтай девятиклассница попала под машину

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Девочка получила открытый перелом руки.

В Невском районе каршеринг сбил  школьницу. Пострадавшая попала в больницу.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Коллонтай, когда девятиклассница переходила через дорогу на зеленый сигнал светофора. За рулем иномарки Kia Rio был 32-летний мужчина. 

Пострадавшую госпитализировали  в состоянии средней тяжести. Девочка сломала руку.

Добавим, что водитель авто за последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в Веселом поселке собака покусала лицо 9-летней девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, мвд, пдд, пострадала девочка, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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