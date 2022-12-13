На улице Коллонтай девятиклассница попала под машину

Девочка получила открытый перелом руки.

В Невском районе каршеринг сбил школьницу. Пострадавшая попала в больницу.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Коллонтай, когда девятиклассница переходила через дорогу на зеленый сигнал светофора. За рулем иномарки Kia Rio был 32-летний мужчина.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Девочка сломала руку.

Добавим, что водитель авто за последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.tv