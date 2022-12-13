В Веселом поселке собака покусала лицо 9-летней девочки

Школьница получила ушиб мягких тканей лба и укушенную рану верхней губы.

В Веселом поселке злая собака набросилась на ребенка. Животное покусало 9-летнюю девочку за лицо. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

По предварительным данным, хозяин выгуливал пса без намордника и поводка. Собаку удалось отогнать от ребенка.

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Школьница получила ушиб мягких тканей лба и укушенную рану верхней губы.

Ранее на Piter.tv: на улице Современников в посёлке Новогорелово живодер зарезал собаку, которая защищала хозяйку.

Фото: Pexels