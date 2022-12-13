На улице Современников в посёлке Новогорелово живодер зарезал собаку, которая защищала хозяйку

На мужчину завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

На улице Современников в посёлке Новогорелово живодер зарезал собаку. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "елеграм / Раньше всех. Петербург".

Мужчина распивал алкогольные напитки со своей женой. Между ними произошла ссора, пьяный дебошир накинулся на девушку и начал бить. На помощь хозяйке пришла собака, но мужчина решил расправиться с ней по-быстрому. Он ударил животное несколько раз кухонным ножом. Пес-защитник погиб на месте случившегося.

Пострадавшая позвонила в полицию. На мужчину завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.



Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург