В Прикамье полицейские ликвидировали игорный клуб

Нелегальное заведение было организовано жительницей города Чернушки.

В Прикамье сотрудники полиции ликвидировали игорный клуб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Нелегальное заведение было организовано жительницей города Чернушки. Его оборудовали необходимой техникой в арендованном помещении. В результате обысков в подпольном казино и по месту жительства подозреваемой изъяли 14 игровых автоматов, бухгалтерские документы, банковские карты, а также предположительно вырученные от проведения незаконной деятельности 252 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантка заключена под стражу по решению суда.

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Видео: ГУ МВД России по Пермскому краю