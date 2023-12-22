В Новосибирской области пресечена деятельность майнинговых ферм

Ирина Волк рассказала о работе по предотвращению кражи электроресурсов в регионе.

Российские правоохранительные органы из Новосибирской области пресекли деятельность майнинговых ферм, работа которых обеспечивалась незаконным подключением к электрическим сетям. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что по итогам обработки собранной полицией информации об аномальной нагрузке на электросети оперативники провели проведены осмотры ряда территорий. В результате ими были установлены местонахождения фермы для майнинга криптовалюты.

При обыске, проведенном полицейскими при силовой поддержке Росгвардии по местам расположения майнинговых ферм, изъято около пяти тысяч единиц различного оборудования. пресс-служба МВД РФ

Во время проверки оперативниками задержан 35-летний житель Калининского района города Новосибирска. Мужчина являлся одним из владельцев нескольких майнинговых комплексов.В целях того, чтобы не платить за электроэнергию, потребляемую специальной техникой, подозреваемый обратился за помощью к 39-летнему сообщнику. Тот занимал должность в одном из профильных учреждений региона. Фигурант расследования за денежное вознаграждение воспользовался своим служебным положением и организовал подключение оборудования злоумышленника к высоковольтным линиям электропередач. Согласно предвари тельным данным, ущерб от такой деятельности составил свыше 190 миллионов рублей. По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям 165, 290 и 291 УК РФ. Один из злоумышленников отправлен под стражу, а второй остается в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа