В Якутске задержали четверых организаторов занятия проституцией

В ходе обысков по местам проживания злоумышленников изъяли свыше 2,5 млн рублей.

В Якутске правоохранители задержали четверых организаторов занятия проституцией. Об этом сообщили в прессс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 45-летний местный житель вместе с женой и двумя приятелями подыскивали девушек, готовых за денежное вознаграждение оказывать услуги интимного характера. Они размещали в Интернете объявления с предложениями подобного времяпровождения и распространяли рекламные визитки.

В ходе обысков по местам проживания злоумышленников изъяли свыше 2,5 млн рублей, мобильные телефоны и банковские карты. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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