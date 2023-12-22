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В Якутске задержали четверых организаторов занятия проституцией

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В ходе обысков по местам проживания злоумышленников изъяли свыше 2,5 млн рублей.

В Якутске правоохранители задержали четверых организаторов занятия проституцией. Об этом сообщили в прессс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 45-летний местный житель вместе с женой и двумя приятелями подыскивали девушек, готовых за денежное вознаграждение оказывать услуги интимного характера. Они размещали в Интернете объявления с предложениями подобного времяпровождения и распространяли рекламные визитки.

В ходе обысков по местам проживания злоумышленников изъяли свыше 2,5 млн рублей, мобильные телефоны и банковские карты. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция раскрыла кражу снегоуборщика с территории храма в Москве.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)

Теги: задержание, мвд россии, проституция, якутск
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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