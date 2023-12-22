Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.

Полиция раскрыла кражу снегоуборщика с территории храма в Москве. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в краже подозревается ранее судимый 19-летний молодой человек. Предварительно установлено, что злоумышленник зашел на территорию храма в ночное время и укатил колесный снегоуборщик. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Амурской области пресекли деятельность восьми нелегальных игорных заведений.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА