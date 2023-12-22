Нелегальные игорные заведения работали в различных районах Благовещенска.

В Амурской области пресекли деятельность восьми нелегальных игорных заведений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в незаконной организации и проведении азартных игр задержаны десять человек. Нелегальные игорные заведения работали в различных районах Благовещенска. В ходе обысков в помещениях были изъяты 160 игровых терминалов, оргтехника, денежные средства и купоны. Возбуждено уголовное дело. В отношении шести фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали посетителя салона связи за подмену нескольких смартфонов на муляжи.

Видео: Telegram / Ирина Волк