В Подмосковье задержали посетителя салона связи за подмену нескольких смартфонов на муляжи

Общий ущерб составил более 260 тысяч рублей.

В Подмосковье задержали посетителя салона сотовой связи за подмену нескольких смартфонов на муляжи. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 36-летний мужчина зашел в салон связи, где попросил работника показать новые модели смартфонов под предлогом их покупки. Затем злоумышленник отвлекал продавца и подменял упаковки с гаджетами на такие же, но с муляжами устройств. После этого он покинул помещение.

Общий ущерб составил более 260 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На время расследования фигурант заключён под стражу.

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Видео: Минобороны России