Один из пострадавших передал мошенникам 2,3 млн рублей. Позже он обратился в полицию.

Полиция Москвы задержала приезжих из Новосибирска, помогавшие аферистам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По предварительным данным следствия, двое 18-летних подозреваемых поочередно приходили к жертвам аферистов, забирали их деньги и переводили на счета нанявших их криминальных работодателей. Один из пострадавших, 69-летний житель Москвы, передал мошенникам 2,3 млн рублей. Позже он обратился в полицию.

Сообщается, что подозреваемые были схвачены в хостеле на Симоновском Валу. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА