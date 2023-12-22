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В Подмосковье задержали двоих мужчин, похитивших снегоход

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Стоимость транспортного средства оценивается в 900 тысяч рублей.

В Подмосковье полицейские задержали двоих мужчин, похитивших снегоход. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел в деревне Ожогино. Злоумышленники проникли предположительно ночью на один из придомовых участков, где взломали створки гаража и похитили снегоход стоимостью 900 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось выйти на след подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали работников пункта выдачи заказов за кражи имущества.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, кража, подмосковье, снегоход
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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