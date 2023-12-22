В Подмосковье задержали двоих мужчин, похитивших снегоход

В Подмосковье полицейские задержали двоих мужчин, похитивших снегоход. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, инцидент произошел в деревне Ожогино. Злоумышленники проникли предположительно ночью на один из придомовых участков, где взломали створки гаража и похитили снегоход стоимостью 900 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось выйти на след подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали работников пункта выдачи заказов за кражи имущества.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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