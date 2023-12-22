В Москве задержали работников пункта выдачи заказов за кражи имущества

Общий материальный ущерб составил более 1,4 млн рублей.

В Москве полиция задержала работников пункта выдачи заказов за кражи имущества. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в совершении преступления подозревают трех человек, которые работали в одном из пунктов выдачи маркетплейса на Волокамском шоссе. Установлено, что злоумышленники использовали поддельные аккаунты и приобретали дорогостоящие умные колонки. После получения товара они переклеивали на них штрих-коды с товаров, приобретенных на другой интернет-площадке, и оформляли возврат, а затем сбывали похищенную технику через Интернет.

Общий материальный ущерб составил более 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА