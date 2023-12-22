В Севастополе произошло смертельное ДТП

Жертвой автомобильной аварии стал один человек.

На территории города Севастополя произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. В региональном управлении российских правоохранительных органов отметили, что в ночь на 19 апреля по улице улице Пожарова 57-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson выехал на встречную полосу движения. Там транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем ВАЗ -2114. Жертвой аварии стал сам байкер. В пресс-службе МВД уточнили, что также есть трое пострадавших. Ими стали три пассажира и водитель автомобиля. Пациенты получили травмы. Их оперативно госпитализировали медики с места событий.

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Фото и видео: пресс-служба МВД по Севастополю