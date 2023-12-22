В Томске на концерте задержали латышского рэпера Платину

Российские правоохранительные органы на территории Томска задержали музыканта Платину (настоящее имя исполнителя Роберт Плаудис). Оперативные мероприятия состоялись по улице Красноармейской, во время концерта музыканта. Известно, что артист является гражданином Латвии. В отношении иностранца составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.10, части 2 статьи 188, части 2 статьи 6.9 КоАП. Речь идет о незаконном осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности, нарушении режима пребывания в стране и отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники полиции установили, что указанная цель въезда музыканта в Россию "туризм" не соответствовала осуществляемой им деятельности.
Решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности по ст. 6.13 КоАП РФ.
пресс-служба УМВД РФ по региону
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Фото и видео: МВД Медиа
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