В аварии в Бокситогорском районе Ленобласти погибли мужчина и женщина, госпитализирован ребенок

Водитель автомобиля "ВАЗ-2108" в возрасте 24 лет не справился с управлением и столкнулся с едущей во встречном направлении "Газелью".

На 390-м километре автодороги А-114 "Вологда — Новая Ладога" в Бокситогорском районе днем 19 апреля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2108" в возрасте 24 лет не справился с управлением и столкнулся с едущей во встречном направлении "Газелью". За ее рулем был 53-летний мужчина.

В результате аварии управлявший "легковушкой" и его 31-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Кроме того, отмечается, что в удовлетворительном состоянии госпитализирован 5-летний ребенок.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV