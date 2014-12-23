В лесу возле деревни Большой Двор найдены человеческие останки

Следователями и экспертами были собраны большая берцовая и лучевая кости, шесть ребер и кости таза.

В лесном массиве в Бокситогорском районе Ленобласти обнаружены человеческие останки. Кости уже направлены в морг, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

На находку наткнулись 24 августа возле деревни Большой Двор. Следователями и экспертами были собраны большая берцовая и лучевая кости, шесть ребер и кости таза. Все остальное могли растаскать дикие животные.

В настоящее время полицейские выясняют, кто недавно пропал без вести с территории района.

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке в лесу нашли обглоданный человеческий труп.

Фото: Piter.TV