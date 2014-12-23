  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В лесу возле деревни Большой Двор найдены человеческие останки
Сегодня, 9:03
164
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В лесу возле деревни Большой Двор найдены человеческие останки

0 0

Следователями и экспертами были собраны большая берцовая и лучевая кости, шесть ребер и кости таза.

В лесном массиве в Бокситогорском районе Ленобласти обнаружены человеческие останки. Кости уже направлены в морг, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

На находку наткнулись 24 августа возле деревни Большой Двор. Следователями и экспертами были собраны большая берцовая и лучевая кости, шесть ребер и кости таза. Все остальное могли растаскать дикие животные. 

В настоящее время полицейские выясняют, кто недавно пропал без вести с территории района. 

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке в лесу нашли обглоданный человеческий труп. 

Фото: Piter.TV

Теги: бокситогорский район, останки человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии