В Сестрорецке в лесу нашли обглоданный человеческий труп

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Растерзанный труп нашли в Курортном районе Петербурга. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Днем 31 июля по сообщению жителя Сестрорецка следователи приехали в лесной массив в районе ЖК "Рай в шалаше". Там был обнаружен частично скелетированный, частично объеденный животными гнилой труп. Это были останки неустановленного мужчины.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подвале дома на Чебышевской обнаружили мумию.

Фото: Piter.TV