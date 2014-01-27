В Сестрорецке в лесу нашли обглоданный человеческий труп

Растерзанный труп нашли в Курортном районе Петербурга. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".
Днем 31 июля по сообщению жителя Сестрорецка следователи приехали в лесной массив в районе ЖК "Рай в шалаше". Там был обнаружен частично скелетированный, частично объеденный животными гнилой труп. Это были останки неустановленного мужчины.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в подвале дома на Чебышевской обнаружили мумию.
Фото: Piter.TV
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