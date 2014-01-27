  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сестрорецке в лесу нашли обглоданный человеческий труп
Сегодня, 9:30
151
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сестрорецке в лесу нашли обглоданный человеческий труп

0 0

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Растерзанный труп нашли в Курортном районе Петербурга. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Днем 31 июля по сообщению жителя Сестрорецка следователи приехали в лесной массив в районе ЖК "Рай в шалаше". Там был обнаружен частично скелетированный, частично объеденный животными гнилой труп. Это были останки неустановленного мужчины.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подвале дома на Чебышевской обнаружили мумию.

Фото: Piter.TV 

Теги: сестрорецк, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии