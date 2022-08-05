В подвале дома на Чебышевской обнаружили мумию

Специалисты установят личность погибшего и причину смерти.

В подвале дома по Чебышевской улице в Петергофе обнаружили тело мужчины. В полицию обратился заместитель директора ЖКС "Петергоф", пишет Neva.Today.

На месте правоохранители нашли мумифицированный труп, его направили в морг для проведения экспертизы. Специалисты установят личность погибшего и причину смерти.

Полицейские по факту случившегося проводят проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Боровой улице обнаружили два трупа и белый порошок. Предположительно, пара отравилась наркотическими веществами.

Фото: Piter.TV