В подвале дома на Чебышевской обнаружили мумию

В подвале дома по Чебышевской улице в Петергофе обнаружили тело мужчины. В полицию обратился заместитель директора ЖКС "Петергоф", пишет Neva.Today.
На месте правоохранители нашли мумифицированный труп, его направили в морг для проведения экспертизы. Специалисты установят личность погибшего и причину смерти.
Полицейские по факту случившегося проводят проверку.
Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Боровой улице обнаружили два трупа и белый порошок. Предположительно, пара отравилась наркотическими веществами.
Фото: Piter.TV
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