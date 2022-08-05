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В подвале дома на Чебышевской обнаружили мумию
Сегодня, 11:46
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В подвале дома на Чебышевской обнаружили мумию

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Специалисты установят личность погибшего и причину смерти.

В подвале дома по Чебышевской улице в Петергофе обнаружили тело мужчины. В полицию обратился заместитель директора ЖКС "Петергоф", пишет Neva.Today

На месте правоохранители нашли мумифицированный труп, его направили в морг для проведения экспертизы. Специалисты установят личность погибшего и причину смерти. 

Полицейские по факту случившегося проводят проверку. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Боровой улице обнаружили два трупа и белый порошок. Предположительно, пара отравилась наркотическими веществами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петергоф, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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