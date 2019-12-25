В квартире на Боровой обнаружили два трупа и белый порошок

Предположительно, пара отравилась наркотическими веществами.

В комнате квартиры, которая находится в доме по Боровой улице в Петербурге, нашли два тела. Причину смерти установят в морге.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в полицию обратилась 28-летняя владелица комнаты. Как рассказала женщина, ее арендатор перестал выходить на связь, а еще исходил трупный запах. Дверь вскрыли полицейские и сотрудники МЧС России, там обнаружили мертвых 21-летнюю девушку и ровесника из Тольятти. На столе лежал пакет с белым порошком.

Предположительно, пара отравилась наркотическими веществами. Все обстоятельства устанавливаются.

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Фото: Piter.TV