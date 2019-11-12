В съемной квартире в Киришах нашли два трупа

Предположительно, причиной смерти стало острое отравление неустановленным веществом.

В съемной квартире в Киришах в Ленобласти обнаружили два трупа мужчин. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, тела нашел 10 июня владелец жилища в доме по проспекту Ленина. Медики скорой помощи на месте констатировали смерть уроженцев Пермской области в возрасте 41 года и 44 лет. Старший из них был судим ща наркотики, у младшего на руках зафиксировали следы инъекций.

Предположительно, причиной смерти стало острое отравление неустановленным веществом. Изъяты шприц, резиновый жгут и три телефона. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что работник ЖКС нашел мумию на чердаке дома в Петербурге. Неизвестный умер около шести месяцев назад, установить его личность пока не удалось.

Фото: Piter.TV