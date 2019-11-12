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В съемной квартире в Киришах нашли два трупа
Сегодня, 10:29
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В съемной квартире в Киришах нашли два трупа

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Предположительно, причиной смерти стало острое отравление неустановленным веществом.

В съемной квартире в Киришах в Ленобласти обнаружили два трупа мужчин. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, тела нашел 10 июня владелец жилища в доме по проспекту Ленина. Медики скорой помощи на месте констатировали смерть уроженцев Пермской области в возрасте 41 года и 44 лет. Старший из них был судим ща наркотики, у младшего на руках зафиксировали следы инъекций. 

Предположительно, причиной смерти стало острое отравление неустановленным веществом. Изъяты шприц, резиновый жгут и три телефона. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что работник ЖКС нашел мумию на чердаке дома в Петербурге. Неизвестный умер около шести месяцев назад, установить его личность пока не удалось. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кириши, острое отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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