Работник ЖКС нашел мумию на чердаке дома в Петербурге

Предварительно установлено, что человек умер около полугода назад, однако установить его личность пока не удалось.

Во вторник днем, 10 июня, сотрудник ЖКС в Приморском районе Петербурга обнаружил мумифицированный труп на чердаке жилого здания № 22 на Ольховой улице, передает 78.ru.

По данным издания, 59-летний специалист занимался пломбировкой дверей и заметил, что одна из них была открыта. Почувствовав неприятный запах разложения, он незамедлительно сообщил о находке правоохранительным органам.

Предварительно установлено, что человек умер около полугода назад, однако установить его личность пока не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что на Бульваре Новаторов женщина ударила ножом возлюбленного из ревности. Мужчина пояснил правоохранительным органам, что стал жертвой нападения вблизи кафе. Против женщины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "з" частью второй статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В настоящее время задержанная помещена в отделение полиции для дальнейшего расследования обстоятельств дела и определения ей меры пресечения.

Фото: Piter.TV