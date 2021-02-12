На Бульваре Новаторов женщина ударила ножом возлюбленного из ревности

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "з" частью второй статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ночью 8 июня 2025 года, в 01:17, сотрудники полиции Кировского района получили сообщение из медицинского учреждения о поступлении туда мужчины 63 лет с колото-резаной раной грудной клетки. Потерпевший находился в критическом состоянии и был экстренно госпитализирован, информируетГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина пояснил правоохранительным органам, что стал жертвой нападения вблизи кафе, находящегося по адресу бульвар Новаторов, д. 98. Напавший человек применил ножевое оружие в результате возникшего между ними конфликта.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "з" частью второй статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Спустя сутки, днем 9 июня 2025 года, оперативниками отдела угрозыска в рамках оперативной деятельности была выявлена подозреваемая в данном преступлении. Около 16 часов у дома №4 на улице Авангардной ими была задержана приятельница пострадавшего — женщина 45-ти лет, гражданка Узбекистана. Она призналась, что совершила нападение ножом, мотивированное ревностью.

В настоящее время задержанная помещена в отделение полиции для дальнейшего расследования обстоятельств дела и определения ей меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что задержаны двое подозреваемых в нападении на мигранта на Новосибирской улице.

Фото: Piter.TV