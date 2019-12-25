Задержаны двое подозреваемых в нападении на мигранта на Новосибирской улице

Сейчас следствие рассматривает вопрос о предъявлении обвинений обоим фигурантам и избрании мер пресечения.

Ранним утром 8 июня, около 18:00, в дежурную часть полиции Приморского района обратился 47-летний мигрант из Киргизии, сообщивший о нападении двоих злоумышленников недалеко от дома номер 14 по Новосибирской улице. Подробностями поделились в МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший пояснил стражам правопорядка, что один из преступников распылил в лицо потерпевшему газ из перцового баллончика, в то время как другой нанес удары и похитил мобильный телефон, а также незаконно перечислил с банковской карты жертвы на свою собственную сумму в размере 28 тысяч рублей.

Буквально через 15 минут оперативниками был произведен арест предполагаемых виновных по указанным приметам неподалеку от дома №8 на Ланском шоссе. Задержанными оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности местные жители: 29-летний уроженец Петербурга и его ровесник родом из Иркутска. Сейчас следствие рассматривает вопрос о предъявлении обвинений обоим фигурантам и избрании мер пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что мошенница "сняла порчу" петербургской пенсионерке за 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV