Из здания СПбГУ на Университетской набережной вывезли останки

Представитель управления охраны подчеркнул, что кости выдавило из грунта на стройке на Среднем проспекте В. О.

Из здания Петербургского государственного университета вывезли человеческие останки. Кости направили на экспертизу, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, останки забрали 14 апреля, они пролежали около коменданта примерно неделю. Представитель управления охраны подчеркнул, что кости выдавило из грунта на стройке на Среднем проспекте В. О. О находке стало известно только накануне. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на даче в деревне Лехтуси в Ленобласти пенсионер нашел труп сестры. Останки родственницы были обнаружены в бытовке площадью 12 "квадратов" на кровати. Мужчину доставили в Кузьмоловский пункт полиции, его опросили и отпустили под обязательство о явке.

Фото: Piter.TV