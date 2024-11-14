На даче в деревне Лехтуси пенсионер нашел труп сестры

Брата женщины доставили в Кузьмоловский пункт, его опросили и отпустили под обязательство о явке.

Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионер приехал на дачу и обнаружил тело сестры. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 5 апреля 66-летний житель Калининского района прибыл в СНТ "Дружное-4" в деревне Лехтуси. Останки 59-летней родственницы он нашел в бытовке площадью 12 "квадратов" на кровати. В помещении был нарушен порядок, подчеркнули полицейские.

Брата женщины доставили в Кузьмоловский пункт, его опросили и отпустили под обязательство о явке. Мужчина состоит на учете у психиатра. Труп направлен в морг для того, чтобы установить причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что 14-летний подросток подозревается в убийстве 10-летнего в Подмосковье. Школьники поругались, и юноша напал на младшего с ножом.

Фото: Piter.TV