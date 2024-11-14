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На даче в деревне Лехтуси пенсионер нашел труп сестры
Сегодня, 10:18
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На даче в деревне Лехтуси пенсионер нашел труп сестры

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Брата женщины доставили в Кузьмоловский пункт, его опросили и отпустили под обязательство о явке.

Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионер приехал на дачу и обнаружил тело сестры. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 5 апреля 66-летний житель Калининского района прибыл в СНТ "Дружное-4" в деревне Лехтуси. Останки 59-летней родственницы он нашел в бытовке площадью 12 "квадратов" на кровати. В помещении был нарушен порядок, подчеркнули полицейские. 

Брата женщины доставили в Кузьмоловский пункт, его опросили и отпустили под обязательство о явке. Мужчина состоит на учете у психиатра. Труп направлен в морг для того, чтобы установить причины смерти. 

Ранее мы сообщили о том, что 14-летний подросток подозревается в убийстве 10-летнего в Подмосковье. Школьники поругались, и юноша напал на младшего с ножом.

Фото: Piter.TV

Теги: лехтуси, тело женщины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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