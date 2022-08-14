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На стройке в Петроградском районе обнаружено тело пенсионерки
Сегодня, 9:58
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На стройке в Петроградском районе обнаружено тело пенсионерки

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На вид погибшей около 60-70 лет.

В Петроградском районе Петербурга нашли тело пожилой женщины. Полицейские устанавливают ее личность и причину смерти, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Труп неизвестной был обнаружен утром 13 ноября около дома 20 по Большой Разночинной улице – на территории ремонтируемой спортивной школы. На вид погибшей около 60-70 лет. 

На голове зафиксировали косо-вертикальную щелевидную рану теменной области. Тело направлено в морг, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека в канаве в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большая разночинная улица, тело женщины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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