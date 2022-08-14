На стройке в Петроградском районе обнаружено тело пенсионерки

На вид погибшей около 60-70 лет.

В Петроградском районе Петербурга нашли тело пожилой женщины. Полицейские устанавливают ее личность и причину смерти, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Труп неизвестной был обнаружен утром 13 ноября около дома 20 по Большой Разночинной улице – на территории ремонтируемой спортивной школы. На вид погибшей около 60-70 лет.

На голове зафиксировали косо-вертикальную щелевидную рану теменной области. Тело направлено в морг, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека в канаве в Ленобласти.

Фото: Piter.TV