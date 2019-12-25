Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека в канаве в Ленобласти

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

В канаве 10 ноября было обнаружено тело неизвестной женщины, находящееся в сумке. Следователями было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшей и лиц причастных к совершенному преступлению. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.tv