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В Ленобласти в канаве нашли пакет с останками человека
Сегодня, 9:57
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В Ленобласти в канаве нашли пакет с останками человека

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На правой кисти надето кольцо с камнями. 

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли пакет с останками человека.

По информации АН "Оперативное прикрытие", житель СНТ "Север"10 ноября около семи часов вечера в канаве у дороги на СНТ "Уткина заводь", в 1 км от Колтушского шоссе, нашел полиэтиленовый мешок с останками человека. 

Внутри мешка находилась брезентовая сумка на молнии, в которой лежали части тела неизвестного человека со светлыми волосами. Пол и возраст установить невозможно. На правой кисти надето кольцо с камнями. Также на нижней челюсти осталась послеоперационная пластина. 

Останки направлены в морг.

Ранее в Петербурге раскрыли убийство, совершенное в 1993 году.

Фото: Piter.tv

Теги: останки, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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