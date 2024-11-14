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На скамейке на улице Правды нашли мертвую женщину
Сегодня, 8:45
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На скамейке на улице Правды нашли мертвую женщину

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Тело направлено в морг для установления всех причин гибели.

В Петербурге на уличной скамейке обнаружили тело женщины. На вид погибшей примерно 40 лет. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", в службу "112" утром 14 апреля поступила информация о том, что на детской площадке около дома 2 по улице Правды на скамье лежит труп неизвестной, без внешних признаков насильственной смерти. На место приезжали полицейские. Тело направлено в морг для установления всех причин гибели. 

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино нашли труп женщины. При осмотре зафиксировали повреждения, характерные для падения с высоты. Проверку начали следователи, процессуальное решение примут по результатам медицинского судебного исследования. Личность погибшей устанавливается. 

Фото: Piter.TV 

Теги: тело женщины, улица правды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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