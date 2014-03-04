В Мурино женщина упала с высоты и погибла

Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования.

Во Всеволожском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Накануне около дома по улице Шоссе в Лаврики в Мурино нашли труп неизвестной, на вид которой примерно 30-35 лет. При осмотре зафиксировали повреждения, характерные для падения с высоты.

Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования.

Следователем устанавливаются личность погибшей, а также все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее мы сообщили о том, что труп 48-летней женщины с гематомами и ожогом найден в квартире в Выборге. Предположительно, она скончалась из-за инсульта. Тело отправлено в морг для проведения экспертизы.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти