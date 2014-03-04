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В Мурино женщина упала с высоты и погибла
Сегодня, 12:46
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В Мурино женщина упала с высоты и погибла

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Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования.

Во Всеволожском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Накануне около дома по улице Шоссе в Лаврики в Мурино нашли труп неизвестной, на вид которой примерно 30-35 лет. При осмотре зафиксировали повреждения, характерные для падения с высоты.

Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования.

Следователем устанавливаются личность погибшей, а также все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее мы сообщили о том, что труп 48-летней женщины с гематомами и ожогом найден в квартире в Выборге. Предположительно, она скончалась из-за инсульта. Тело отправлено в морг для проведения экспертизы. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: мурино, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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