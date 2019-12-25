Труп женщины с гематомами и ожогом найден в квартире в Выборге

В экстренную службу обратился 37-летний житель Выборга, сообщив о кончине своей сестры, предположительно из-за инсульта.

В Выборгском районе Ленобласти ведется расследование обстоятельств, связанных со смертью женщины. По информации 78.ru, в среду днем в экстренную службу "112" обратился 37-летний житель Выборга, сообщив о кончине своей сестры в квартире на улице Сухова, предположительно из-за инсульта.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 48-летней женщины со следами гематом на ногах, ушибленной раной и термическим ожогом на голове. Мужчина был задержан, доставлен в отделение полиции и помещен под стражу.

Тело умершей отправлено в морг для проведения экспертизы и установления точной причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный рецидивист 8 раз ударил ножом сожительницу на Рабфаковской. Женщина с многочисленными колото-резаными ранами была экстренно доставлена в больницу в критическом состоянии и помещена в отделение интенсивной терапии. Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV