Пьяный рецидивист 8 раз ударил ножом сожительницу на Рабфаковской

В настоящее время ведется расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента.

В ночь на пятницу, 4 апреля, в квартире, расположенной в доме 3/3 по улице Рабфаковской в Невском районе Петербурга, произошло нападение с ножом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, примерно в 1:00 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес своей 42-летней сожительнице восемь ножевых ранений в область груди и живота.

Женщина с многочисленными колото-резаными ранами была экстренно доставлена в больницу в критическом состоянии и помещена в отделение интенсивной терапии. Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за такие преступления, как разбой, нанесение тяжких телесных повреждений и угрозы убийством.

В настоящее время ведется расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что труп с травмой головы на обнаружили на Дачном проспекте.

Фото: Piter.TV