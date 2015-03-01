Труп с травмой головы на обнаружили на Дачном проспекте

С места происшествия был конфискован молоток.

В Кировском районе Санкт-Петербурга в квартире обнаружено тело. Информацию об этом опубликовал 78.ru.

Накануне ночью правоохранительные органы получили вызов о нахождении в квартире дома №32 по Дачному проспекту тела 43-летней женщины с повреждением головы. Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.

С места происшествия был конфискован молоток. В качестве подозреваемого в совершении убийства разыскивается 49-летний уроженец Дагестана, имеющий в прошлом судимость за грабеж.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на бульваре Новаторов нашли мумифицированный труп пенсионера. В полицию 27 марта обратился местный житель с информацией о том, что его отец, которому не так давно исполнилось 70 лет, не выходит на связь 2 года. Останки направили в морг для установления причины смерти.

Фото: Piter.TV