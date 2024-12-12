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В квартире на бульваре Новаторов нашли мумифицированный труп пенсионера
Сегодня, 8:58
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В квартире на бульваре Новаторов нашли мумифицированный труп пенсионера

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Останки направили в морг для установления причины смерти.

В квартире в Кировском районе Петербурга обнаружили мумифицированный труп пенсионера. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию 27 марта обратился местный житель с информацией о том, что его отец, которому не так давно исполнилось 70 лет, не выходит на связь 2 года. Мужчина попросил вскрыть дверь в доме 52 по бульвару Новаторов. В одной из комнат "трешки" на диване нашли тело пропавшего. Останки направили в морг для установления причины смерти. 

По данным источника, Кировский районный суд в 2023 году рассмотрел иск Жилкомсервиса к погибшему о взыскании задолженности по квартплате. Дело рассматривали без участия ответчика. 

Ранее мы рассказывали о том, что из Мойки достали тело мужчины. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бульвар новаторов, мумифицированный труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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