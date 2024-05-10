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Из Мойки достали тело мужчины
Сегодня, 15:53
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Из Мойки достали тело мужчины

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В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Изо льда реки Мойки в Петербурге извлекли труп неизвестного мужчины. Работы проводили спасатели 25 марта, пишет "Фонтанка". 

Тело освобождали с помощью топора. В процессе, по словам очевидцев, Мойка обагрилась кровью. В настоящее время личность погибшего устанавливается, труп направили в морг.

Ранее мы сообщили о том, что мертвого мужчину обнаружили на 1-й Советской улице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: мойка, труп мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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