На 1-й Советской улице обнаружен труп мужчины. Возбуждено уголовное дело

Задержан подозреваемый в убийстве.

По факту обнаружения тела мужчины в центре Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу 20 марта.

Труп с ножевым ранением грудной клетки нашли накануне у дома на 1-й Советской улице. Погибшим является 33-летний местный житель.

Задержан подозреваемый в убийстве. В ближайшее время с его участием будут производиться следственные действия.

Ранее на Piter.TV: на Южной улице в Понтонном нашли тело мужчины во льду.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу