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На 1-й Советской улице обнаружен труп мужчины. Возбуждено уголовное дело

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Задержан подозреваемый в убийстве.

По факту обнаружения тела мужчины в центре Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу 20 марта. 

Труп с ножевым ранением грудной клетки нашли накануне у дома на 1-й Советской улице. Погибшим является 33-летний местный житель. 

Задержан подозреваемый в убийстве. В ближайшее время с его участием будут производиться следственные действия.

Ранее на Piter.TV: на Южной улице в Понтонном нашли тело мужчины во льду. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: 1-я советская улица, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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