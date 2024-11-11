На Южной улице в Понтонном нашли тело мужчины во льду

На вид погибшему примерно 50 лет.

В Понтонном в Колпинском районе Петербурга обнаружили труп мужчины. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, днем 19 марта около дома 13 по Южной улице местная жительница нашла останки неизвестного, без внешних признаков насильственной смерти. Тело вмерзло в лед. На вид погибшему примерно 50 лет.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Славянской улице мужчина убил мать и выпал из окна.

Фото: Piter.TV