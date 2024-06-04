В Понтонном рецидивист ограбил подростка на 80 тыс. рублей
Сегодня, 11:38
Злоумышленник отобрал у юноши iPhone 13 и мопед на Южной улице.

Полиция задержала молодого человека за ограбление юноши в поселке Понтонный. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, общий материальный ущерб составил почти 80 тыс. рублей. 

К правоохранителям 8 апреля обратилась местная жительница 39 лет с заявлением о том, что неизвестный отобрал у ее 17-летнего сына iPhone 13 и мопед на Южной улице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). 

Накануне на Центральной улице в Металлострое по подозрению поймали 21-летнего рецидивиста. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала мигранта, который забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей в центре Петербурга. 

Главное фото: Piter.TV 

