В Понтонном рецидивист ограбил подростка на 80 тыс. рублей

Злоумышленник отобрал у юноши iPhone 13 и мопед на Южной улице.

Полиция задержала молодого человека за ограбление юноши в поселке Понтонный. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, общий материальный ущерб составил почти 80 тыс. рублей.

К правоохранителям 8 апреля обратилась местная жительница 39 лет с заявлением о том, что неизвестный отобрал у ее 17-летнего сына iPhone 13 и мопед на Южной улице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Накануне на Центральной улице в Металлострое по подозрению поймали 21-летнего рецидивиста. Проверочные мероприятия продолжаются.

