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На Славянской улице мужчина убил мать и выпал из окна
Сегодня, 8:15
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На Славянской улице мужчина убил мать и выпал из окна

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Изъяли три ножа, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

В Петербурге местный житель подозревается в убийстве своей матери. Тело мужчины нашли под окнами дома, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, днем 18 марта в службу "112" поступила информация о трупе на Славянской улице. На теле погибшего были признаки падения с высоты. Умер 33-летний жилец дома, выпавший из окна 23-го этажа. 

После вскрытия квартиры на кухне обнаружили труп 67-летней матери мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки. Изъяли три ножа, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Проверка продолжается. 

Ранее на Piter.TV: в Стрельне 71-летний мужчина зарезал 69-летнюю бывшую сожительницу. 

Фото: Piter.TV

Теги: славянская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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