На Славянской улице мужчина убил мать и выпал из окна

Изъяли три ножа, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

В Петербурге местный житель подозревается в убийстве своей матери. Тело мужчины нашли под окнами дома, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, днем 18 марта в службу "112" поступила информация о трупе на Славянской улице. На теле погибшего были признаки падения с высоты. Умер 33-летний жилец дома, выпавший из окна 23-го этажа.

После вскрытия квартиры на кухне обнаружили труп 67-летней матери мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки. Изъяли три ножа, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Проверка продолжается.

Ранее на Piter.TV: в Стрельне 71-летний мужчина зарезал 69-летнюю бывшую сожительницу.

Фото: Piter.TV