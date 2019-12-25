В Стрельне 71-летний мужчина зарезал 69-летнюю бывшую сожительницу

Подозреваемого задержали оперативно в Петергофе.

В Петродворцовом районе задержан местный житель, убивший свою бывшую сожительницу в поселке Стрельна. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 13 марта поступило сообщение от техника ТСЖ о том, что в одной из квартир дома 19 по улице Львовская в поселке Стрельна открыта дверь и на полу следы крови. Прибывшими на место полицейскими в ванной комнате был обнаружен труп 70-летней хозяйки квартиры с резаной раной шеи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В этот же день через несколько часов в доме 59 по улице Солнечная в Петергофе по подозрению в совершении указанного преступления задержан 71-летний бывший сожитель погибшей.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ещё один петербуржец задержан по подозрению в убийстве собственного брата.

Фото: Piter.tv