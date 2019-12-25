Петербуржец задержан по подозрению в убийстве собственного брата

Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего брата. Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По предварительной информации, 13 марта в квартире в поселке Металлострой на улице Полевой между братьями возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение в подмышечную область. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время с ним проведут следственные действия. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что в Стрельне обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями.

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу