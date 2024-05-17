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В Стрельне обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями
Сегодня, 18:20
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В Стрельне обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По факту обнаружения тела женщины в Стрельне петербургским следствием возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Труп 70-летней женщины обнаружили 13 марта в квартире дома на Львовской улице. Следователи полагают, что смерть потерпевшей настала вследствие насильственных действий со стороны – у нее обнаружили ножевые ранения в области шеи и туловища.

Следователи работают на месте происшествия, по результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз. Проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы рассказывали, что МВД расследует обстоятельства травмирования первоклассника в заведении на Бестужевской.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: 105 ук рф, львовская улица, стрельна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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