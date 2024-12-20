МВД расследует обстоятельства травмирования первоклассника в заведении на Бестужевской

В результате происшествия ребенка госпитализировали.

Сотрудники петербургской полиции проводят проверку по факту травмирования школьника в учебном заведении Калининского района. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения МВД.

Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение о том, что в школе на Бестужевской улице агрессивно настроенные одноклассники сильно толкнули ученика первого класса, а тот упал и ударился головой об пол. В результате происшествия ребенок был госпитализирован.

По данному факту ОДН УМВД России по Калининскому району проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение. МВД Санкт-Петербурга

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