Пятилетняя девочка чуть не лишилась ноги на эскалаторе в метро "Лиговского проспекта"

На станции метро "Лиговский проспект" произошёл несчастный случай: пятилетняя девочка получила травму стопы, которая попала в зазор между движущимися частями эскалатора. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, дети спускались практически без присмотра — сопровождавшая их женщина стояла выше и была отвлечена телефоном.

Ребёнка в резиновых сапогах экстренно доставили в клинику Педиатрического университета. Рентген показал перелом головки плюсневой кости со смещением. Врачи провели операцию: совместили кости и зафиксировали стопу металлическими конструкциями. Девочке также ввели вакцину от столбняка. Малышке предстоит пройти послеоперационную реабилитацию, но ногу удалось сохранить, отметили в медучреждении.

Мама девочки отказалась от подробных комментариев, но подтвердила, что с ребёнком всё хорошо. В метрополитене напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при пользовании эскалатором: держать детей за руку и не отвлекаться на гаджеты.

Фото: Piter.TV