Уголовное дело заведено после ДТП на трассе "Нарва", пострадал ребёнок

Водитель "Газели" спровоцировал аварию.

На 77-м километре автодороги "Нарва" в поселке Бегуницы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. По данным полиции Волосовского района, 51-летний водитель автомобиля "Газель Некст" нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в конце августа. Водитель "Газели", двигаясь по второстепенной дороге, при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю "Рено Симбол" под управлением 41-летнего водителя и совершил столкновение.

В результате ДТП 6-летний мальчик, пассажир автомобиля "Рено", был госпитализирован в тяжелом состоянии. 35-летняя женщина-пассажирка доставлена в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 51-летнему водителю "Газели" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

