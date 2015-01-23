Бросившую младенца у мусоропровода жительницу Всеволожска отправили под арест до ноября

Больше 10 лет назад обвиняемая уже была осуждена за убийство собственного сына.

Суд арестовал 38-летнюю жительницу Всеволожска по подозрению в попытке убийства собственного новорожденного ребенка. Как установили следователи, женщина родила в подъезде жилого дома, перегрызла пуповину и оставила младенца умирать в коробке у мусоропровода.

Напомним, инцидент произошел 4 сентября. Двое жильцов дома услышали плач, обнаружили новорожденную девочку и вызвали скорую помощь. Малышку, появившуюся на свет примерно на 35-й неделе беременности, в тяжелом состоянии доставили в роддом. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Как выяснилось, это не первое подобное преступление обвиняемой. Более 10 лет назад женщина уже была осуждена за убийство собственного сына — тогда она задушила ребенка пеленкой из-за того, что он громко плакал.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября.

Видео: Telegram-канал Следком Ленинградской области